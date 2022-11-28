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مباراة الكاميرون وصربيا في كأس العالم

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بث مباشر مباراة الكاميرون وصربيا في كأس العالم

28 نوفمبر 2022 . الساعة 11:29 بتوقيت القدس
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مباراة الكاميرون وصربيا في كأس العالم

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المصدر / فلسطين أون لاين
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