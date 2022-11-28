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تعادل الكاميرون وصربيا في كأس العالم بثلاثة أهداف لكل منهما

28 نوفمبر 2022 . الساعة 11:29 بتوقيت القدس
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مباراة الكاميرون وصربيا في كأس العالم

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انتهى البث المباشر لمباراة الكاميرون وصربيا في كأس العالم 2022، وفي ملخصها، تعادل المنتخبين بثلاثة أهداف لكل منهما.

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وبهذا التعادل حصد كلا المنتخبين نقطتهما الأولى في المونديال وهما يبتعدان بفارق نقطتين عن المتصدر والوصيف، مع تبقي جولة أخيرة على دور المجموعات.

وتضم المجموعة نفسها كل من منتخبي البرازيل وسويسرا اللذين سيلتقيان في وقت لاحق اليوم.

أحداث الشوط الأول:

دقيقة 24: بطاقة صفراء للاعب منتخب الكاميروني نيكولاس نكولو.

دقيقة 28: هدف لمنتخب الكاميرون بواسطة اللاعب جان شارل كاستيليتو.

دقيقة 32: بطاقة صفراء للاعب منتخب الكاميرون كريستيان باسوغوغ.

دقيقة 45: منتخب صربيا يدرك هدف التعادل بواسطة اللاعب ستراهينيا بافلوفيتش.

دقيقة 45+2: هدف ثان لمنتخب صربيا أحرزه اللاعب سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش.

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أحداث الشوط الثاني:

دقيقة 53: منتخب صربيا يسجل هدفا ثالثا عن طريق اللاعب ألكسندر ميتروفيتش.

دقيقة 64: منتخب الكاميرون يقلص الفارق بهدف ثان أحرزه اللاعب فينسيت أبو بكر.

دقيقة 66: منتخب الكاميرون يحرز هدف التعادل بواسطة اللاعب إيريك ماكسيم تشوبو موتينغ.

دقيقة 90: بطاقة صفراء للاعب منتخب صربيا نيكولا ميلنكوفيتش.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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