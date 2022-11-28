فينيسيوس سهم البرازيل في موندياله الأول

بعمر الثانية والعشرين، حرق فينيسيوس جونيور المراحل في ناديه ريال مدريد الإسباني ومنتخب بلاده البرازيلي بسرعة هائلة ليذكّر كثيراً بمسيرة النجم البرازيلي الآخر نيمار. لكن في غياب "ني" المصاب بالتواء في كاحله ضد سويسرا اليوم، دقت ساعة الحقيقة أمام فينيسيوس ليعبّد المسار.

أوجه الشبه كثيرة بين فينيسيوس ونيمار، فكلاهما مراوغ من الطراز الرفيع، التعاقد مع ناد إسباني عريق في سن مبكرة، احراز أول دوري أبطال أوروبا مباشرة بعد ذلك والمشاركة في كأس العالم بعمر الثانية والعشرين.

لكن فينيسيوس (17 مباراة دولية وهدف احد) لا يزال موهبة خام بحاجة إلى صقل. فهل سيتمكن من سدّ الثغرة التي سيتركها غياب نيمار اليوم ضد سويسرا ضمن منافسات المجموعة السابعة.

لخّصت باكورة مبارياته في نهائيات كأس العالم ضد صربيا (2-صفر) الموهبة التي يتمتع بها، لكن أيضا الأخطاء التي يمكن أن يرتكبها الشبان.

وإذا كان "فيني" نجح في مراوغة المدافعين الصرب مراراً وتكراراً فإنه لم ينجح في ترجمة الفرص التي سنحت له الى أهداف. لكنه في المقابل كانت له اليد الطولى في هدفي البرازيل، لأن تسديدته ارتدت من الحارس فانيا ميلينكوفيتش-سافيتش وتهيأت أمام ريشارليسون ليتابعها الأخير داخل الشباك، قبل أن يكون صاحب التمريرة الحاسمة للأخير الذي سجل هدفا من حركة أكروباتية رائعة.

وقال فينيسيوس بعد المباراة "أنا سعيد للغاية. انتظرت 22 عاماً لأصل الى هنا، مع الكثير من العمل، وأنا سعيد لكوني ساعدت الفريقي في مباراتنا الأولى والخروج بالفوز".

"فيني" مطالب بمواصلة النسج على المنوال ذاته اليوم ضد سويسرا، حيث سيتعيّن على المدرب تيتي اجراء تعديل هجومي في غياب نيمار.

قدرة على تحمل المسؤولية

بيد أن فينيسيوس أظهر في ريال مدريد قدرته على تحمل المسؤولية كما عندما فعل بتسجيله الهدف الوحيد في نهائي دوري أبطال أوروبا في مرمى ليفربول الإنكليزي أواخر أيار/مايو الماضي. أو في مطلع الموسم الحالي مع ريال مدريد أيضا في غياب هداف الفريق كريم بنزيمة من خلال تسجيله 10 اهداف.

وقال عنه مدربه الإيطالي كارلو انشيلوتي "الشيء الوحيد الذي قمت به من أجل مساعدته، كان منحه الثقة التي كان في حاجة اليها".

واضاف "لقد تطوّر كثيراً من ناحية الفعالية أمام المرمى. في الوقت الحالي هو لا يتسرّع أمام المرمى. الصعوبة بالنسبة إلى أي مهاجم هو الانفراد بحارس المرمى حيث يجب أن تبرهن عن نضوج وأعصاب باردة".

هي ميزات يحاول فينيسيوس اكتسابها على مر الوقت، بعد اربع سنوات من انضمامه الى ريال مدريد مقابل 45 مليون يورو.

في بداية مسيرته، كان هذا اللاعب المولود في ريو دي جانيرو يزعج كثيراً منافسيه وانصاره لأنه كان يلعب بشكل فردي وبأسلوب استفزازي. وفي عام 2018 عندما كان يدافع عن الوان فلامنغو، سجّل هدفاً في مرمى بوتافوغو واحتفل وهو يفرك عينيه مقلّداً "بكاء" انصار الفريق المنافس ما اثار ردّ فعل عنيف من هؤلاء.

ويلخّص كارلو سلوك فينيسيوس بقوله "فيني لاعب مميز في طريقة لعبه، بشخصيته. يحاول المراوغة بغض النظر عن وضعية الفريق إذا كان فائزاً او خاسراً. أتفهم غضب الفريق المنافس في بعض الأحيان وهو أيضا بدأ يفهم هذا الأمر".

يتعين على فينيسيوس ان يكون محرك اللعب في غياب نيمار، لكي يخطو منتخب بلاده خطوة إضافية نحو لقبه السادس والأول منذ 20 عاماً.

ويقول "فيني" "بدأنا البطولة بشكل جيد، لم يمكن بالإمكان تحقيق نتيجة أفضل من ذلك (ضد صربيا)".

وأضاف "لكن الطريق ما زال طويلاً. انها سبع مباريات نهائية (سبع مباريات حتى اللقب) ولم نفز سوى بالأولى".

المصدر / أ ف ب