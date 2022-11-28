سومر الحارس أمام مدّ البرازيل الهجومي

تراهن سويسرا على "ملاكها" الحارس يان سومر، المتخصّص في صد ركلات الجزاء والكرات على الخط، عندما تواجه البرازيل اليوم في قمة مباريات المجموعة السابعة في مونديال قطر 2022 لكرة القدم.

"خليط بين نمر وملاك"، هكذا أشادت يومية "24 ساعة" السويسرية العام الماضي بسومر صاحب الشعبية الكبرى في بلاده والأقل شهرة في أوروبا.

متواضع ومبتسم، عازف غيتار هاو يحبّ الهندسة المعمارية ووالد لفتاتين: لديه كل شيء ليغوي بلد أسطورة كرة المضرب روجيه فيدرر.

لكن أكثر بكثير من صورته المثالية، سلّطت أمسية مجنونة في بوخارست الأضواء على حارس مونشنغلادباخ الألماني، عندما أبدع يوم 28 حزيران/يونيو 2021 وساهم في قيادة "ناتي" إلى اقصاء بطلة العالم فرنسا من كأس أوروبا والفوز في أول مباراة اقصائية منذ 1938.

لبلوغ ربع نهائي البطولة القارية، عوّض السويسريون تأخرهم بهدفين قبل تسع دقائق من نهاية الوقت الأصلي، ثم قادهم سومر إلى الفوز بصدّه ركلة ترجيحية للنجم كيليان مبابي (3-3 ثم 5-4).

حيازة وصلابة وليونة

هل كانت ومضات معزولة؟ يتمتع ابن الثالثة والثلاثين بمزايا متعدّدة على غرار مهارته لدى حيازة الكرة، صلابته على الخط وليونة تسمح له بالارتماء في اللحظة الأخيرة.

مع المنتخب، خرج فائزاً في آخر خمس مبارزات مع ركلات الجزاء، مساهماً في منح بلاده الفوز ضد جمهورية تشيكيا، وخصوصاً بطاقة تأهل مباشرة إلى كأس العالم في مجموعة ضمّت إيطاليا بطلة أوروبا التي انزلقت أمام سويسرا مرتين (0-0 ثم 1-1) قبل أن تودّع في الملحق وتكون أبرز منتخب يغيب عن المونديال القطري.

وفي حين سيغيب المهاجم نيمار عن صفوف البرازيل الإثنين بسبب إلتواء في كاحله ضد صربيا (2-0)، تملك سويسرا الفائزة افتتاحاً على الكاميرون بهدف ابنها بريل إمبولو، حارساً دمّر الإسباني سيرخيو راموس عندما أوقف ركلتي جزاء للمدافع المخضرم في ليلة واحدة في دوري الأمم الأوروبية (1-1 في تشرين الثاني/نوفمبر 2020).

وعلى صعيد الأندية، سجّل اللاعب السابق لنادي بازل رقماً قياسياً بصده 19 كرة ضد بايرن ميونيخ نهاية آب/أغسطس (1-1 في الدوري)، وذلك بفارق كبير بلغ 5 صدات عن الرقم السابق.

إصابة مقلقة

تنهّد السويسريون عندما تعرض كاحله للالتواء في 18 تشرين الأول/أكتوبر، خلال مسابقة كأس ألمانيا ضد دارمشتادت المتواضع. تزامنت الإصابة مع أخرى لبديله في المنتخب يوناس أوملين، بعد خمسة أيام مع فريقه مونبلييه الفرنسي.

لكن المدرب مراد ياكين خاطر بجلب الحارسَين، وإذا لم يكن سومر مقنعاً في المباراة الإعداداية التي خسرتها سويسرا ضد غانا (0-2)، إلا انه حصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة ضد الكاميرون في افتتاح المونديال.

قال الحارس "هذا ارتياح حقيقي. كانت الأسابيع الأخيرة صعبة للغاية عليّ، خصوصاً ذهنياً. قمت بكل شيء في الدقيقة الأخيرة".

المصدر / أ ف ب