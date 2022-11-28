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أمن السلطة يعتقل صحفيا شرق نابلس

28 نوفمبر 2022 . الساعة 09:29 بتوقيت القدس
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أمن السلطة يعتقل صحفيا شرق نابلس

اعتقلت أجهزة أمن سلطة رام الله، فجر اليوم الإثنين، الصحفي أيمن قواريق، في بلدة عورتا، جنوبي شرق مدينة نابلس (شمال الضفة).

ووفق إفادة مصادر محلية فقد اعتقل جهاز الأمن الوقائي اعتقل الصحفي قواريق عقب اقتحام منزله في عورتا، وتخريب محتوياته.

وقواريق هو صحفي وأسير محرر قضى في سجون الاحتلال عدة فترات في الاعتقال الإداري.

وتمارس أجهزة أمن السلطة حملات قمع منظمة للحريات في الضفة الغربية، وفق تقارير متواترة للمؤسسات الحقوقية الناشطة.

ووفق تعليقات الفصائل على حملات الاعتقال السياسي وقمع الحريات التي تمارسها أجهزة أمن السلطة، فإنها تهدف إلى خلق حالة من التقييد والإحباط لدى شعبنا، والابتعاد عن كافة أشكال مقاومة الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين
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