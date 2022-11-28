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مغادرة الفوج الثاني من معتمري غزة عبر معبر رفح

28 نوفمبر 2022 . الساعة 09:23 بتوقيت القدس
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أطقم "المعابر" تُسهل مغادرة فوج المعتمرين

بدأت مغادرة فوج من معتمري قطاع غزة، صباح الإثنين، باتجاه بيت الله الحرام عبر معبر رفح البري جنوبي قطاع غزة.

وعملت أطقم الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني منذ سـاعات الصباح الأولى، على تجهيز حافلات المعتمرين، تمهيدًا لمغادرتهم باتجاه الجانب المصري من المعبر.

ومن المقرر أن يغادر الفوج البالغ عدده 1200 معتمرٍ على دفعتين اليوم وغدًا الثلاثاء، حيث يقتصـر العمل باتجاه المغادرة على المعتمرين فقط، بحسب إعلان سابق لهيئة المعابر.

وأوضحت الهيئة، أنّ العمل باتجاه الوصـول عبر المعبر سيتواصـل للمسافرين العاديين القادمين من الجانب المصري خلال اليوم وغدًا.

يُذكر أنه تم استئناف العمرة قبل أسبوعين حيث غادر الفوج الأول من معتمري قطاع غزة، باتجاه بيت الله الحرام عبر معبر رفح.

المصدر / فلسطين أون لاين
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