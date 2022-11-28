رونار يمنح الفرج ضوءاً أخضر للمغادرة

منح مدرّب المنتخب السعودي، الفرنسي هيرفيه رونار، ضوءاً أخضر لقائد المنتخب سلمان الفرج لمغارة معسكر منتخب بلاده بعد التأكد من عدم قدرته على المشاركة مستقبلاً في مباريات مونديال قطر 2022.

وكتب حساب المنتخب السعودي على تويتر أمس "سمح المدير الفني للمنتخب السعودي (هيرفيه رونار) لقائد المنتخب سلمان الفرج بمغادرة معسكر المنتخب بناء على التقرير الطبي الذي أكد عدم قدرته على اللعب في ما تبقى من كأس العالم قطر 2022".

وتعرض الفرج الذي كان يعاني من اصابة في كتفه قبل انطلاق البطولة، الى اصابة في الركبة أواخر الشوط الاول من المباراة التي حققها فيها منتخب بلادها فوزا مفاجئا على الارجنتيني 2-1، وظهر عقب انتهاء مباراة الأرجنتين وهو يسير على عكازين مع وضع دعامة على قدمه.

وكان رونار المح في المؤتمر الصحافي الذي تلا المباراة صعوبة استمرار الفرج في البطولة بقوله "سيكون من الصعب على سلمان الفرج خوض مباراة اخرى في هذه البطولة"، وعندما سألته وكالة فرانس برس لدى مغادرته ما اذا كان يستطيع تأكيد غياب الفرج عن المباريات التالية في البطولة فقال "كلا، لكن ذلك سيكون صعبا (خوض مباريات اخرى)".

ويٌعدّ الفرج (33 عاما) من ركائز لاعبي المحور في تشكيلة المنتخب السعودي.

واستهل الفرج مشواره الدولي مع المنتخب الأوّل للأخضر في 14تشرين الأول/أكتوبر 2012 بفوز ودي على الكونغو 3-2.

خاض 71 مباراة دولية سجل خلالها 8 أهداف، بينها هدف من ركلة جزاء في الفوز على مصر 2-1 في دور المجموعات من مونديال روسيا 2018 الذي غادره الأخضر باكراً.

المصدر / أ ف ب