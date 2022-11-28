اعتقالات متفرقة في الضفة والقدس وهدم منزل غرب سلفيت

شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في عدة مناطق بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة فجر اليوم الإثنين.

ووفق مصادر محلية اعتقلت قوات الاحتلال 5 شبان خلال اقتحام بلدة حزما بالقدس المحتلة وهم: وسام كنعان الخطيب ويحيى صلاح الخطيب وأيمن صلاح الدين وعيسى الخطيب وسالم الخطيب.

ووفق المصادر ذاتها اعتقلت قوات الاحتلال شابين من مدينة قلقيلية.

وفي مدينة بيت لحم اعتقلت الصحفي صبري جبريل، والشاب محمد رياض بني عودة- طمون جنوب طوباس، ومحمد معلا من البيرة.

وفي سياق الانتهاكات، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، منزلا قيد الإنشاء في بلدة كفر الديك، غرب سلفيت.

وذكر رئيس بلدية كفر الديك محمد ناجي أن جرافات الاحتلال هدمت منزلا في المنطقة الغربية من البلدة، يتكون من طابقين وتبلغ مساحته 180 مترا مربعا، وتعود ملكيته لعائلة نبيل ناجي.

المصدر / فلسطين أون لاين