الطقس: أجواء خريفية متقلبة

يكون الجو، اليوم بحول الله، غائما جزئيا إلى غائم، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام.

نهارا تسود أجواء غائمة مع بقاء الجو دافئا نسبيا إلى دافئ، ليلا يعود الجو باردا، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بقليل.

وسيكون الجو ما بين غائما جزئيا إلى غائم نهارا، ودافئ إلى حد كبير، ومع المساء يصبح الجو باردا نسبيا إلى بارد، وتتهيأ الفرصة لتساقط زخات محلية من المطر.

الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما في يوم الأربعاء، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة. وتسود خلال الصباح أجواء باردة في مختلف المناطق.

ومع النهار يصبح الجو دافئا نسبيا مع بقاء الحرارة دون المعدل السنوي بقليل. ومع حلول المساء يصبح الجو باردا من جديد.

وفي يوم الخميس، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. وتسود خلال النهار أجواء مشمسة وجافة.

الرياح الشرقية التي ستنشط في بعض الفترات ستعمل على تخفيف الإحساس بالدفء، بينما ستسود أجواء باردة في ساعات الصباح والمساء والليل.

يوم الجمعة، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية.

ويسود خلال النهار أجواء جافة وباردة بشكل كبير ومع النهار تسود أجواء مشمسة ودافئة.

المصدر / فلسطين أون لاين