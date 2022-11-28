أغلى المنتخبات في كأس العالم قطر 2022

دخلت المواجهات في مرحلة حاسمة لتحديد الفرق المتأهلة في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 التي انطلقت الأسبوع الماضي في قطر بعد بدء الدور الثاني من المباريات.

ومن المقرر تتويج الفائز بالبطولة منتصف الشهر المقبل، من بين 32 فريقاً من جميع أنحاء العالم، والتي تعد البطولة الأكثر قيمة في كرة القدم، فهل القيمة التسويقية للمنتخبات سيكون لها ميزان في تحديد أقرب الفرق للفوز بالبطولة.

وقد أعدت شركة البيانات الألمانية "Statista"، رسماً بيانياً يلقي نظرة على القيمة التسويقية لأغلى الفرق المشاركة في البطولة، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".

وبالنسبة للدولة مهد كرة القدم، فإن المنتخب الإنجليزي يتصدر القائمة أيضاً كأغلى المنتخبات المشاركة، إذ تبلغ قيمة اللاعبين 1.26 مليار يورو، وفقاً لبيانات موقع Transfermarkt. هذا الرقم يساوي الناتج المحلي الإجمالي لبلد صغير مثل غرينادا أو سيشيل.

وفي الوقت نفسه، إذا أردنا الجمع افتراضياً بين القيمة التسويقية لمنتخبي الأرجنتين وإسبانيا، على سبيل المثال، فيمكن أن يغطي هذا المبلغ إجمالي ميزانية اليونسكو لمدة عام، بحوالي 1.5 مليار دولار أميركي.

وكانت 3 دول من أميركا اللاتينية من بين أغلى 10 منتخبات من حيث القيمة السوقية في كأس العالم في قطر. ولم تكن البرازيل حاملة أكثر عدد من الألقاب للبطولة في الصدارة هذه المرة، إذ بلغت القيمة التسويقية لمنتخبها ما يزيد قليلاً عن 1.1 مليار يورو، لكنها تصدرت ترتيب قارتها.

ويحتل المنتخب الأرجنتيني المركز السابع عالمياً والثاني إقليمياً، بتشكيلة تبلغ قيمتها حوالي 633 مليوناً، أي ما يزيد قليلاً عن نصف القيمة التسويقية لمنتخب جارته ومنافسه التقليدي في كرة القدم، البرازيل. وفي الوقت نفسه، يمكن القول إن منتخب أوروغواي من بين أكثر المنتخبات إثارة للدهشة في هذا الترتيب، بقيمة 450 مليون يورو، ليحتل المرتبة العاشرة بين أغلى الفرق التي ستلعب في قطر 2022.





المصدر / وكالات