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"خناقة" بين نجمي بلجيكا بسبب الهزيمة من المغرب

28 نوفمبر 2022 . الساعة 00:24 بتوقيت القدس
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"خناقة" بين نجمي بلجيكا بسبب الهزيمة من المغرب

انتقد يان فيرتونخين لاعب المنتخب البلجيكي أداء الفريق عقب هزيمته المفاجئة أمام نظيره المغربي بهدفين دون مقابل يوم أمس الأحد في مونديال قطر 2022 في واحدة من أكبر مفاجآت البطولة الحالية، ورد في معرض حديثه على ما قاله زميله كيفن دي بروين قبل المباراة بيوم.

وتعرضت بلجيكا لخسارة صادمة أمام المغرب بهدفين دون رد لتتعقد حسابات تأهلها قبل مواجهة الجولة الأخيرة أمام كرواتيا.

وكشف فيرتونخن لشبكة "سبورزا" الإعلامية: لم نصنع الكثير، أعتقد أننا كنا جيدين بشكل عام، لم نستسلم، لكن استقبلنا هدفين بصورة طبق الأصل، مرتان تلعب الكرة على الزاوية القريبة، من غير المفترض أن تسكن الكرة الشباك، في المرة الأولى حالفنا الحظ ولكن ليس في الثانية.

وأشار: هناك الكثير من الأمور تدور في ذهني من الأفضل ألا أقولها، أو على الأقل ليس خارج غرف خلع الملابس. الأمر محبط للغاية، المباراة الأولى لم تكن جيدة لكن أنهيناها بشكل جيد، اليوم لا، لا أعتقد أننا صنعنا أي فرص وأعتقد أننا هاجمنا بشكل سيئ لأننا أيضا كبار في السن في خط المقدمة.

وانتقد دي بروين "كبر سن" المنتخب البلجيكي في البطولة الحالية يوم السبت خلال المؤتمر الصحافي قبل مباراة المغرب بقوله: أعتقد أن فرصتنا بالفوز بالبطولة كانت أقوى في 2018 كنا نمتلك فريقا قويا لكنه الآن أصبح أكبر سنا، خسرنا بعض اللاعبين المهمين ونمتلك آخرين جددا جيدين لكنهم ليسوا بمستوى من كانوا في 2018.

المصدر / وكالات
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