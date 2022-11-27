11 عملاً مقاوماً في الضفة الغربية خلال الـ24 ساعة الأخيرة

شهدت مناطق متفرقة بالضفة الغربية تواصلاً في عمليات المقاومة خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة، وسجلت 11 عملاً مقاوماً بينها عملية إطلاق نار وتصدي للمتوطنين وتحطيم لمركباتهم، إلى حانب مواجهات وإلقاء حجارة.

وأطلق مقاومون النار صوب نقطة عسكرية على جبل عيبال في مدينة نابلس، فيما أصيب مستوطنين اثنين رشقاً بالحجارة في مدينة القدس المحتلة.

وتصدى فلسطينيون لأربع اعتداءات للمستوطنين، تخللها تحطيم مركبة مستوطنين، واندلاع 5 مواجهات وإلقاء حجارة.

وفي مدينة القدس المحتلة، ألقى شبان الحجارة صوب مستوطن في بيت حنينا، تخللها إلقاء حجارة وتصدي للمستوطنين.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة عابود برام الله، وتمكن خلالها الشبان من رشق جنود الاحتلال بالحجارة، والتصدي لاعتداءات المستوطنين.



كما اندلعت مواجهات أخرى مع قوات الاحتلال في بلدة رمانة بجنين، ذلك ضمن تواصل أعمال المقاومة في الضفة الغربية التي تشهد تصاعداً واضحاً خلال الآونة الأخيرة.

وتواصلت الأسبوع الماضي أعمال المقاومة والمواجهات مع قوات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية، قتل خلالها مستوطن، وأصيب عدد من الجنود والمستوطنين فيما استشهد 4 مواطنين.

وفي الفترة الممتدة من 18-11-2022 حتى 24-11-2022 وثق مركز المعلومات الفلسطيني –معطى- استشهاد 4 مواطنين، ومقتل مستوطن في القدس المحتلة، فيما أصيب 66 آخرون بجراح في عدة مناطق.

وأحصى معطى 224 عملاً مقاوماً بينها عملية تفجير مزدوجة في القدس، و20 عملية إطلاق نار، وعملية دهس، و13 عملية إلقاء عبوات متفجرة وزجاجات حارقة.

كما رصدت 66 عملية إلقاء حجارة، و31 صد لاعتداءات المستوطنين، و84 نقطة مواجهة، و4 تحطيم مركبات ومعدات عسكرية للاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين