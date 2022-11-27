صدمة قوية لخدمات رفح

غزة/ وائل الحلبي:

أثار معتز النحال نجم فريق خدمات رفح الشكوك حول إصابته التي تعرض لها في مباراة فريقه أمام غزة الرياضي في الجولة التاسعة من دوري الدرجة الممتازة.

وقال أحمد لطفي جربوع طبيب الفريق في تصريح سابق لـ "فلسطين أون لاين" إن النحال عانى من التواء في الركبة حيث يحتاج للراحة لمدة لا تقل عن أسبوعين، الأمر الذي أدى لغيابه عن مباراتي الفريق أمام جاره الشباب واتحاد خانيونس في أخر جولتين في مرحلة الذهاب.

وكشفت مصادر مقربة أن اللاعب لم يتعافى بشكل كامل من الإصابة، الأمر الذي أثار الشكوك حول إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

ومن المقرر أن يخضع النحال لصورة الرنين المغناطيسي صباح غد الاثنين، والتي ستكشف عن طبيعة الإصابة ومدى حاجة اللاعب لعملية جراحية أو الاكتفاء بالتدريبات العلاجية.