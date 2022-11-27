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بونو يكشف سبب خروجه من مباراة المغرب وبلجيكا

27 نوفمبر 2022 . الساعة 23:27 بتوقيت القدس
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بونو يكشف سبب خروجه من مباراة المغرب وبلجيكا

انسحب حارس مرمى إشبيلية الإسباني والمنتخب المغربي لكرة القدم ياسين بونو في اللحظة الأخيرة قبل بدء المواجهة التي فازت فيها بلاده على بلجيكا 2-0، الأحد على ملعب الثمامة في الدوحة ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة لمونديال قطر 2022، بسبب آلام في معدته.

وكان بونو ضمن التشكيلة الأساسية للمباراة وخاض فترة الإحماء ووقف مع زملائه خلال عزف النشيد الوطني لكنه شعر بالدوار عقبها، فقرر مدربه وليد الركراكي عدم المجازفة بمشاركته والدفع بحارس مرمى الوحدة السعودي منير القجوي المحمدي مكانه.

وشرح الحارس المميز لفرانس برس سبب خروجه قبل المباراة "أنا بحال جيدة، كانت لدي اصابة من مباراة كرواتيا، لم أرغب بتحديد نوعيتها وتجدّدت. أتمنى أن أكون جاهزا لمباراة كندا".

ورداً على سؤال لوكالة فرانس برس عما حصل للحارس البالغ 31 عاماً بعد فترة الاحماء والنشيد الوطني، قال الركراكي في مؤتمر صحافي "كان ياسين بونو مصاباً أمام كرواتيا وحاولنا أن نجهّزه في الوقت المناسب، لكن في فترة الاحماء شعر بآلام في معدته ما تسبّب له بدوار وطلب تبديله...".

تابع المدرب الشاب "أملك لاعبين مميزين في التشكيلة وياسين من اللاعبين الكبار ولم يتمكن من أن يبدأ المباراة، فطلب مني عدم المشاركة وكان من الأفضل أن يفعل ذلك بدلاً من أن يلعب 10 دقائق ثم يطلب التبديل".

المصدر / وكالات
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