حماس: تهديدات "بن غفير" بشأن الوضع في المسجد الأقصى لن تمر

أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس عبد اللطيف القانوع، أن تهديدات المتطرف ايتمار بن غفير -المكلف بـ"وزارة الأمن الداخلي" لدى الاحتلال- بتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى تدلل مجدداً على تطرف الحكومة المرتقبة وفاشيتها وإصرارها على تنفيذ مخططات تقسيم المسجد المبارك.

وقال القانوع في تصريح صحفي مساء اليوم الأحد:" إن تهديدات المجرم بن غفير تأتي وسط دعوات المستوطنين لأوسع اقتحام للمسجد الأقصى في الأيام القادمة وهو ما يتطلب جاهزية شعبنا للتصدي لقطعان المستوطنين والدفاع عن المسجد الأقصى والرباط في ساحاته".

وأضاف :"أن تهديدات المجرم بن غفير ستسقط ولن تمر وكما فشل قادة الاحتلال من قبل في تغيير الواقع وطمس المعالم سيفشل بن غفير".

وشدد الناطق باسم حماس على أن شعبنا سيواصل ثورته في حماية المسجد الأقصى والحفاظ على هويته ولن تنجح أي محاولة في تهويد الأقصى وتغيير الواقع فيه.

وكان بن غفير قد هدد سابقاً بـ"العمل على تغيير الوضع القائم حاليًا، بشأن صلاة المستوطنين في المسجد الأقصى، وشرعنة البؤر الاستيطانية، وتغيير تعليمات إطلاق النار تجاه الفلسطينيين".

وأعلن يوم الجمعة الماضي، عن توقيع اتفاق بين حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو، وحزب "القوة اليهودية" برئاسة بن غفير، يتعلق بانضمام الأخير لحكومة الاحتلال المتطرفة الجديدة.

المصدر / فلسطين أون لاين