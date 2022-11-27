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أعمال عنف في بروكسل إثر مباراة منتخبي بلجيكا والمغرب

27 نوفمبر 2022 . الساعة 20:35 بتوقيت القدس
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جانب من أعمال العنف في بروكسل

اندلعت أعمال عنف في بروكسل، اليوم الأحد حيث هاجم عشرات الأشخاص أملاكا عامة وعناصر أمن اثر فوز منتخب المغرب على نظيره البلجيكي في نهائيات كأس العالم لكرة القدم في قطر، بحسب ما أفادت الشرطة.

وأوردت الشرطة في بيان أنه حتى ما قبل نهاية المباراة "سعى عشرات الأشخاص بعضهم يرتدي أغطية رأس، إلى مواجهة الشرطة" في وسط المدينة "الأمر الذي أخلّ بالأمن العام".

وأضافت أنه جرى استخدام مفرقعات وإلقاء مقذوفات، فيما تسلح البعض بعصي وأضرم آخرون حريقا في الطريق العام وخرّبوا إشارة مرور.

وأوضحت الشرطة أن "صحافيا أصيب في وجهه بمفرقعات"، وتدخل عناصرها باستعمال خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع.

وطالبت الشرطة السكان والمشجعين بتجنب مناطق معينة من وسط المدينة، وأغلقت محطات مترو وشوارع للحد من الازدحام.

وقال رئيس بلدية بروكسل فيليب كلوز عبر تويتر "أدين بأشد العبارات الأحداث التي وقعت بعد ظهر اليوم. لقد تدخلت الشرطة بحزم. لذلك أنصح بعدم قدوم المشجعين إلى وسط المدينة. الشرطة تبذل كل ما في وسعها للحفاظ على النظام العام".

وأضاف "أمرت الشرطة بتنفيذ اعتقالات إدارية بحق مثيري الشغب".

المصدر / وكالات
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