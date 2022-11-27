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سجدة لاعبي المنتخب المغربي تتصدر منصات التواصل الاجتماعي

27 نوفمبر 2022 . الساعة 20:18 بتوقيت القدس
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تصدرت صور سجود لاعبي المنتخب المغربي منصات التواصل الاجتماعي، مساء اليوم الأحد، عقب فوز المنتخب الوطني على نظيره البلجيكي في مونديال قطر 2022.

وتوضح الصور سجود لاعبي المنتخب المغربي بعد تسجيل الهدف الثاني ضد بلجيكا في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة لبطولة كأس العالم لكرة القدم.

وقال المواطن المغربي عبد الغني بلوط في تدوينة له بموقع "فيسبوك" معلقا على الصورة: "مبروك علينا .. سجدة شكر للواحد القهار .. يا رب نفرح ديما في جميع الميادين والمجالات".

وذكر مراسل الأناضول أن الاحتفالات بفوز المنتخب الوطني عمّت مختلف مدن البلاد.

وفي العاصمة الرباط، جابت السيارات شوارع المدينة ورفع المواطنون أعلام بلادهم تعبيرا عن فرحتهم بالفوز المستحق.

وتصدرت كلمات "أسود الأطلس" و"بونو" و"مزرواي" ترند تويتر بالمغرب عقب المباراة.

وبهذا النصر رفع المغرب رصيده إلى 4 نقاط تربع بها على صدارة الترتيب، بينما تجمد رصيد بلجيكا عند 3 نقاط في المركز الثاني، ثم تأتي كرواتيا ثالثة بنقطة قبل مواجهتها مع كندا، اليوم الأحد.

يذكر أن المنتخب المغربي تعادل في الجولة الأولى مع كرواتيا بدون أهداف، بينما تغلبت بلجيكا على كندا بهدفٍ وحيد.

المصدر / الأناضول
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#المغرب #كأس العالم #مونديال قطر

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