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مباراة ألمانيا وإسبانيا في مونديال قطر 2022
27 نوفمبر 2022 . الساعة 20:10 بتوقيت القدس
المصدر / فلسطين أون لاين
#ألمانيا
#إسبانيا
#مونديال قطر 2022
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