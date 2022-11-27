ماذا قال وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب بعد الفوز على بلجيكا؟

وليد الركراكي (مدرب المغرب لقناة بي إن سبورتس)

"عن إصابة الحارس ياسين بونو قبل المباراة "بعد الإحماء لم يكن على ما يرام، ففضلت أن يشارك من هو جاهز بنسبة 100%".

"في هذا النوع من المسابقات بين العرض والفوز اخترنا الفوز، يمكننا تحقيق أمور جميلة، ومن دون الجماهير لم نكن قادرين على تحقيق هذا الإنجاز".

عبد الحميد صابيري (مسجل الهدف الأول)

"هذا يوم كبير للمغرب. حاولنا تقديم كل شيء للفوز في هذه المباراة. حصلنا على ركلة ثابتة وطلبت تنفيذها وهذا ما حصل فانتهت الكرة بالشباك".

يوسف شيبو (لاعب الوسط المغربي السابق لقناة بي إن سبورتس)

"قرأ المدرّب المباراة جيداً وكان تعامله ذكياً. بعد تسجيل الهدف، أقحم مدافعاً ولجأ إلى المرتدات، فنجح بتسجيل الثاني".

إدين هازار (لاعب وسط بلجيكا)

"حصلنا على بعض الفرص لكن مع لاعبين من هذه النوعية تعيّن علينا تقديم ما هو أفضل. لعبنا أفضل من مباراة كندا لكننا خسرنا. هذه هي كرة القدم. تهانينا للمغرب".

المصدر / وكالات