مشاهد رائعة للاعب المغربي أشرف حكيمي مع والدته عقب الانتصار على بلجيكا

تداول مستخدمو وسائل التواصل لقطة فيديو طريفة، وجميلة، لنجم المنتخب المغربي أشرف حكيمي بعد دقائق من الانتصار الكبير على بلجيكا 2-صفر، الأحد، في مونديال قطر.

وشارك حكيمي، نجم باريس سان جرمان، في أول انتصار لأسود الأطلس منذ الفوز على أسكتلندا بمونديال 1998، قبل استبداله في الشوط الثاني الذي شهد إحراز المغرب هدفيه.

ويظهر الفيديو حكيمي يخلع قميصه، ويهديه إلى والدته التي حضرت المباراة في الملعب، قبل أن يتبادل النجم الشاب، عاما، مع الوالدة في مشهد يقطر سعادة.

اشرف حكيمي يعطي والدته قميصه بعد المباراة بمساعده منها



مقطع راح يرسم الابتسامه على وجهك♥️ pic.twitter.com/0YZPTXKMsy — خالد الشريفي (@KhalidJN) November 27, 2022

وتتابعت التعليقات على اللقطة حيث قال أحدهم " اجمل هديه واحلى فرحه... الابن لامه... فرحة المغرب برجالها ونساؤها".

وسجل البديل عبد الحميد صبيري هدفا من ركلة حرة خدعت الحارس تيبو كورتوا ليقود المغرب لفوز مستحق 2-صفر على بلجيكا، ويعزز فرصه في التأهل لدور 16 بكأس العالم لكرة القدم لأول مرة منذ 1986.

وهز صبيري الشباك من ركلة حرة في الدقيقة 73، وأضاف زكريا أبو خلال الهدف الثاني في الوقت المحتسب بدل الضائع بتسديدة رائعة من مدى قريب بعد مهارة فردية من حكيم زياش.

وأظهر المغرب جرأة هجومية أكبر أمام المصنفة الثانية عالميا، كما لعب بصلابة دفاعية وأغلق المنافذ أمام منافسه مستغلا تشجيعا حماسيا في استاد الثمامة بالدوحة، وسط حضور نحو 44 ألف متفرج.











المصدر / فلسطين أون لاين/وكالات