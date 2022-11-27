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تعرف على فرص منتخب المغرب للتأهل للدور الثاني في كأس العالم 2022

27 نوفمبر 2022 . الساعة 18:25 بتوقيت القدس
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تعرف على فرص منتخب المغرب للتأهل للدور الثاني في كأس العالم 2022

تزداد حظوظ منتخب المغرب في التأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2022، بعد نتائج أكثر من رائعة كللها "أسود الأطلس" بالفوز على بلجيكا بهدفين دون رد في الجولة الثانية من دور المجموعات.

عمليًا، أصبح المنتخب المغربي على بعد خطوة واحدة من التأهل إلى دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخه، ولكن سيتعين عليه أن يأخذ في اعتباره أن منتخب كندا ليس بالمنتخب السهل وأن يواصل بنفس النسق الذي واجه به منتخبي بلجيكا وكرواتيا في أول مباراتين.

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فوز منتخب المغرب على كندا بأي نتيجة يضمن لها رسميًا التأهل إلى دور الـ16 بصرف النظر عن بقية نتائج المجموعة.

أما إذا تعادل منتخب المغرب مع نظيره الكندي، فأيضًا فرصه في التواجد بدور الـ16 كبيرة، فسيحتاج وقتها إلى فوز أو تعادل بلجيكا مع كرواتيا، وسيكفيه التأهل، أما إذا فازت كرواتيا، الحظوظ أيضًا ستكون موجودة بشدة.

هزيمة المنتخب المغربي من كندا لن تعني مغادرته كأس العالم 2022، سينتظر بقية النتائج لرؤية من سيتخطى عدد نقاط 4 أو يصل إليها.

ماذا يحدث إذا تساوى منتخبان في رصيد النقاط بكأس العالم 2022؟

في حال ما إذا تساوى منتخبان في رصيد النقاط بدور المجموعات، حينها يتم اللجوء إلى فارق الأهداف أولًا لحسم المتأهل إلى الدور الثاني.

أما إذا حدث التساوي في فارق الأهداف، فيتم اللجوء إلى عدد الأهداف التي سجلها كل منتخب بصورة منفردة، والذي سجل أكثر هو من يحصل على بطاقة التأهل.

في بعض الحالات النادرة يتساوى فارق الأهداف وكذلك الأهداف المسجلة من هجوم كل فريق، حينها فقط يتم اللجوء إلى المواجهات المباشرة. التساوي في المواجهات المباشرة إن حدث وقتها، يتم اللجوء إلى اللعب النظيف وخصم النقاط اعتمادًا عليه.

المصدر / وكالات
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