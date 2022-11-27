ارتفاع حصيلة قتلى زلزال إندونيسيا إلى 321

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب جزيرة جاوة الإندونيسية، إلى 321 قتيلا، وفقًا لتقارير إعلامية، اليوم الأحد.

وذكرت قناة "CGTN" الصينية نقلا عن بيان لوكالة إدارة الكوارث الوطنية الإندونيسية، إن "نحو 14 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين".

وأكدت الوكالة أن "حصيلة ضحايا الزلزال، الذي وقع الإثنين ببلدة "سيانجور" في مقاطعة جاوة الغربية، وصلت 321 قتيلا".

​​​​​​​وذكر البيان أن "الزلزال المدمر أدى أيضا إلى نزوح 73 ألفاً و693 شخصا، فيما تضرر 56 ألفاً و311 منزلا ومبنى".

وفي السياق، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" أن ما مجموعه 100 طفل دون سن 15 لقوا حتفهم في الزلزال.

وشهدت جزيرة جاوة، صباح الإثنين، زلزالا بقوة 5.6 درجات على مقياس ريختر، شعر به سكان العاصمة جاكارتا ومناطق أخرى.

المصدر / الأناضول