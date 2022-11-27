رئيس الوزراء الماليزي الجديد ينشر توثيق مكالمته مع هنية

نشر رئيس الوزراء الماليزي الجديد أنور إبراهيم على حسابه في "توتير" توثيقاً مرئياً لمكالمة تلقاها من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية ورئيس الحركة في الخارج خالد مشعل، لتهنئته بتولية المنصب من جديد.

وأكد رئيس الوزراء الماليزي ثبات موقفه الداعم للقضية الفلسطينية، وحرصه على إحقاق الحق الفلسطيني في المحافل الدولية المختلفة.

ورحب بتواصل قيادة الحركة، ومؤكدًا عمق العلاقة الأخوية بين الشعبين.

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وفي وقت سابق من اليوم، نشر المكتب الإعلامي لحماس، خبر اتصال هنية برئيس الوزراء الماليزي الجديد أنور إبراهيم، مهنئًا إياه بتوليه منصب رئاسة وزراء ماليزيا بعد الانتخابات العامة الأخيرة.

وعبّر رئيس الحركة عن تمنياته لإبراهيم والحكومة الماليزية الجديدة بالتوفيق والنهوض بالبلاد، ومواصلة دورها كدولة رائدة من دول العالم الإسلامي، داعيًا رئيس الوزراء إلى الاستمرار في دعم القضية الفلسطينية ومواصلة المواقف الماليزية المتقدمة في نصرة القضية.





رئيس الوزراء الماليزي الجديد أنور إبراهيم ينشر على حسابه في تويتر توثيقا مرئيا لاتصال تلقاه من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية لتهنئته بمنصب الجديد pic.twitter.com/VhfeLsF6Gl — فلسطين أون لاين (@pl24online) November 27, 2022

المصدر / فلسطين أون لاين