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كيف تفاعل أمير قطر مع فوز المغرب على بلجيكا؟

27 نوفمبر 2022 . الساعة 18:07 بتوقيت القدس
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جانب من المباراة

لاقى فوز المغرب على بلجيكا بهدفين نظيفين إعجاب الجمهور العربي، وكان في مقدمتهم العائلة الأميرية في قطر ومنهم أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني

 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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