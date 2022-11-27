كيف تفاعل أمير قطر مع فوز المغرب على بلجيكا؟

لاقى فوز المغرب على بلجيكا بهدفين نظيفين إعجاب الجمهور العربي، وكان في مقدمتهم العائلة الأميرية في قطر ومنهم أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني

سمو الامير وسمو الامير الوالد



والشيخة موزا والشيخة المياسة والشيخة هند



يحيون منتخب المغرب بعد فوزه على بلجيكا🇲🇦 #المغرب #المغرب_بلجيكا #كأس_العالم_قطر_2022 #تميم_بن_حمد pic.twitter.com/XjyeSd3NVq — الفارســـه .. دوحــة قطــر ٢٠١٧ (@doha_tamim_2017) November 27, 2022

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بعد فوز المغرب ❤️#المغرب_بلجيكا pic.twitter.com/sJwxsBqKqa — غيابك مصيبه (@GfaIuxnWzF8egRx) November 27, 2022

المصدر / فلسطين أون لاين