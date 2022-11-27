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بث مباشر مباراة كرواتيا وكندا في كأس العالم قطر 2022

27 نوفمبر 2022 . الساعة 17:35 بتوقيت القدس
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اقرأ أيضاً: مواعيد مباريات كأس العالم اليوم الأحد 27/11/2022 والقنوات الناقلة

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