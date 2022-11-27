الأقسام
سياسي
عربي ودولي
محليات
اقتصاد
رياضة
منوعات
صحة
علوم وتكنولوجيا
غرائب وطرائف
الإسـلام والعـصر
مجتمع
مقالات وآراء
الصحيفة
تواصل معنا
انفوجرافيك
وسـائط
5570
أسعار العملات
دولار أمريكي
3.42
مقابل الشيكل
يورو
3.56
جنيه مصري
0.14
دينار أردني
4.83
جنيه إسترليني
4.14
حالة الطقس
الأحد
22° - 13°
اجواء غائمة خلال اليوم
الإثنين
24° - 14°
الثلاثاء
22° - 15°
أوقات الصلاة
الفجر
05:09
الشروق
06:20
الظهر
11:30
العصر
14:20
المغرب
16:39
العشاء
17:50
أحدث الأخبار
تعرف على فرص منتخب المغرب للتأهل للدور الثاني في كأس العالم 2022
مباراة كرواتيا وكندا في كأس العالم قطر 2022
رئيس الوزراء الماليزي الجديد ينشر توثيق مكالمته مع هنية
الاحتلال ينقل الأسير المريض أبو حميد لسجن عسقلان ولقاء مؤثر مع الأسرى
ارتفاع حصيلة قتلى زلزال إندونيسيا إلى 321
كيف تفاعل أمير قطر مع فوز المغرب على بلجيكا؟
الأكثر قراءة
رابط فحص المنحة القطرية الجديدة 100 دولار لشهر 11/2022
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 25-11 في كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة
أكبر 6 مفاجآت في تاريخ كأس العالم
مباراة السعودية وبولندا في مونديال قطر 2022
مباراة البرازيل وصربيا في مونديال قطر
الركراكي يكشف مفاجأة سارة قبل مباراة المغرب وبلجيكا
آخر الأخبار
تعرف على فرص منتخب المغرب للتأهل للدور الثاني في كأس العالم 2022
مباراة كرواتيا وكندا في كأس العالم قطر 2022
رئيس الوزراء الماليزي الجديد ينشر توثيق مكالمته مع هنية
الاحتلال ينقل الأسير المريض أبو حميد لسجن عسقلان ولقاء مؤثر مع الأسرى
ارتفاع حصيلة قتلى زلزال إندونيسيا إلى 321
كيف تفاعل أمير قطر مع فوز المغرب على بلجيكا؟
أسباب إلغاء الهدف الأول بمرمى بلجيكا
مباراة المغرب وبلجيكا في كأس العالم 2022
المدربون الأعلى أجوراً في كأس العالم
رزان النجار ومحمد الدرة شهداء لم يغيبوا عن مونديال قطر
ملخص اليوم
بث مباشر
الرئيسية
رياضة
تفاصيل الخبر
بث مباشر
مباراة كرواتيا وكندا في كأس العالم قطر 2022
27 نوفمبر 2022 . الساعة 17:35 بتوقيت القدس
اقرأ أيضاً:
مواعيد مباريات كأس العالم اليوم الأحد 27/11/2022 والقنوات الناقلة
#كأس العالم
#البث المباشر
#بث مباشر
#مباريات اليوم
#مونديال قطر 2022
#بث مباشر كأس العالم
#بث مباشر مباراة كرواتيا وكندا
#مبارايات اليوم الأحد
#بث مباشر مونديال قطر 2022
تعليق عبر الفيس بوك
متعلقات
تعرف على موعد مباراة قطر والإكوادور في افتتاح كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة
مباراة قطر والسنغال في كأس العالم 2022
مباراة ويلز وإيران في كأس العالم قطر 2022
الأكثر قراءة
جدول مباريات كأس العالم 2022 في قطر
رابط فحص المنحة القطرية الجديدة 100 دولار لشهر 11/2022
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 25-11 في كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة
بث مباشر لأجواء افتتاح مونديال قطر 2022
أكبر 6 مفاجآت في تاريخ كأس العالم
عاجل