فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مباراة المغرب وبلجيكا في كأس العالم 2022

المدربون الأعلى أجوراً في كأس العالم

رزان النجار ومحمد الدرة شهداء لم يغيبوا عن مونديال قطر

تنـويه بشأن عمل معبر رفح البري

الاتحاد الإيراني لكرة القدم يتقدم بشكوى ضد الاتحاد الأمريكي

القانوع يشيد بالتضامن الواسع مع القضية الفلسطينية في مونديال قطر 2022

الاحتلال ينقل الأسير المريض أبو حميد لسجن عسقلان ولقاء مؤثر مع الأسرى

"هداسا" يفصل طبيباً فلسطينياً لتقديمه حلوى لطفل أسير

أوكرانيا تعلن استعادة نحو 80% من احتياجات استهلاك الكهرباء

"برج البراجنة".. منازل آيلة للسقوط يتطلع لاجئوه لإعادة ترميمها

أسباب إلغاء الهدف الأول بمرمى بلجيكا

27 نوفمبر 2022 . الساعة 16:43 بتوقيت القدس
...

شهدت الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع في مباراة المغرب وبلجيكا بالمجموعة السادسة للمونديال، الأحد، لقطة مؤلمة لمنتخب "أسود قرطاج"، بعد احتفالات عارمة بتسجيل "الهدف الأول" في المونديال.

وأحرز حكيم زياش، نجم تشلسي الإنكليزي، هدفا في شباك الحارس البلجيكي العملاق تيبو كورتوا من تسديدة مباشرة من ركلة حرة، لتنطلق الأفراح في الملعب وفي مدرجات ملعب "الثمامة" التي احتشدت بالجماهير العربية.

لكن حكم المباراة، المكسيكي سيزار راموس، استدعي إلى شاشة تقنية الحكم المساعد، "الفار"، ليراجع الهدف، ويقرر إلغاءه بعد ثوان.

واستغرب مراقبون استدعاء الحكم لأخذ قراره في الهدف الذي ألغي بدافع التسلل، وهو أمر يحسم من غرفة الفار، وليس بأخذ رأي الحكم؟.

لكن الإعادة التلفزيونية أظهرت أن إلغاء الهدف جاء بسبب تداخل زميل زياش"المتسلل" رومان سايس، وهو الذي أعاق رؤية كورتوا للكرة.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.. وتحتل بلجيكا صدارة المجموعة بانتصار عريض على كندا في المباراة الأولى، بينما اكتفى أسود الأطلس بالتعادل السلبي مع كرواتيا في الجولة الأولى.

وتلتقي كرواتيا وكندا في مباراة لاحقة، الأحد.

المصدر / فلسطين أون لاين/وكالات
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#بلجيكا #قطر #المغرب #كأس العالم #مونديال قطر

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة