رزان النجار ومحمد الدرة شهداء لم يغيبوا عن مونديال قطر

رفع مشاركون في مونديال قطر 2022 أعلام فلسطين وصوراً لشهدائها ضمن مشاهد التضامن مع القضية الفلسطينية التي برزت بشكل كبير خلال المباريات الافتتاحية لكأس العالم.

وشهدت مباراة اليابان وكستاريكا حضوراً مميزاً لأعلام فلسطين وصور الشهيدة المسعفة رزان النجار التي قتلها الاحتلال الصهيوني وهي تقوم بدورها بإسعاف المصابين على الحدود الشرقية لمحافظة خانيونس جنوب قطاع غزة.

كما رفع المشاركون صور الشهيد محمد الدرة أيقونة انتفاضة الأقصى عام 2000 والذي قتله الاحتلال بدم بارد جنوب مدينة غزة، مطلع انتفاضة الأقصى، وهو يحتمي بوالده مطلقاً عليه وابلاً من الرصاص.

وأكدت هيئة شباب القدس أن ناشطون فلسطينيون قاموا بتوزيع صور الشهداء بالاضافة الى اعلام فلسطين في المونديال لتذكير العالم بضرورة محاسبة الاحتلال على جرائمه خصوصاً وأن جريمتي قتل الاحتلال لزران النجار ومحمد الدرة في حدثين منفصلين وموثقين بكاميرات الصحافة المحلية والعالمية يمثل جرائم مكتملة الأركان دون أن يكون هناك حساب رادع للاحتلال.

ويأتي رفع صور الشهداء الفلسطينين على المدرجات وفي شوارع قطر في المونديال تأكيداً من الجماهير العربية والاسلامية وأحرار العالم على تضامنهم مع فلسطين وقضيتها ورفضهم لجرائم الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين