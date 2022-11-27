الاتحاد الإيراني لكرة القدم يتقدم بشكوى ضد الاتحاد الأمريكي

تقدم الاتحاد الإيراني لكرة القدم بشكوى للاتحاد الدولي بحق الاتحاد الأمريكي إثر عرض الاتحاد الأمريكي لكرة القدم العلم الوطني الإيراني على وسائل التواصل الاجتماعي بدون رسم كلمة "الله" .

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الاتحاد الإيراني لكرة القدم يطالب الاتحاد الدولي بتوجيه تنبيه للاتحاد الأمريكي والقيام بإجراءات جدية بحقه، مضيفا ان الشكوى الإيرانية تأتي اعتراضاً على قيام الاتحاد الأمريكي بحذف رسم كلمة "الله" من العلم الإيراني في منشور رسمي له.

ويعرض الاتحاد الأمريكي لكرة القدم العلم الوطني الإيراني على وسائل التواصل الاجتماعي بدون رسم كلمة "الله"، مدعیاً إنه يدعم المتظاهرين في إيران قبل مباراة كأس العالم بين البلدين يوم الثلاثاء.

وقال الاتحاد في بيان يوم الأحد إنه قرر التخلي عن العلم الرسمي على حسابات التواصل الاجتماعي لإظهار ما سماه الدعم للنساء في إيران .

ويلتقي منتخب إيران بنظيره أمريكا في لقاء الجولة الثالثة من دور المجموعات ضمن منافسات المجموعة الثانية من بطولة كأس العالم 2022.

وتمكن منتخب إيران من تحقيق الفوز على منافسه ويلز بهدفين مقابل لا شيء، في الجولة الثانية من دور المجموعات، في مباراة شهدت الكثير من الفرص الضائعة لأبناء المدير الفني كارلوس كيروش، قبل تسجيل الأهداف في الوقت بدل الضائع.

واحتل إيران المركز الثاني في المجموعة برصيد 3 نقاط، خلف إنجلترا المتصدر بنفس عدد النقاط، وبقي ويلز في المركز الرابع برصيد نقطة واحدة، بالتساوي مع أمريكا .

المصدر / فلسطين أون لاين