القانوع يشيد بالتضامن الواسع مع القضية الفلسطينية في مونديال قطر 2022

أشاد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية " حماس " عبد اللطيف القانوع، بحالة التضامن الواسعة مع قضيتنا الفلسطينية في مونديال قطر 2022.

وقال القانوع اليوم الأحد: "إن تربع فلسطين في قلب مونديال قطر 2022 يؤكد أنها القضية المركزية للأمة، وحاضرة في قلوب الملايين من أبناء أمتنا وأحرار العالم".

وأشار إلى أن التشجيع والاحتضان للقضية الفلسطينية، "دليل على عزلة هذا الكيان المحتل لأرضنا ومقدساتنا لدى شعوب الأمة والمنطقة."

وتوجه بالتحية إلى الجماهير العربية والإسلامية وكل أحرار العالم الذين يعبرون عن تضامنهم مع قضيتنا الفلسطينية العادلة، ويرفضون الاحتلال الصهيوني والقبول به في المنطقة.

المصدر / فلسطين اون لاين