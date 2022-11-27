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مباراة المغرب وبلجيكا في كأس العالم 2022
27 نوفمبر 2022 . الساعة 14:27 بتوقيت القدس
بث مباشر مباراة المغرب وبلجيكا في كأس العالم بقطر
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المصدر / فلسطين أون لاين
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