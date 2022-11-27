فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الاحتلال ينقل الأسير المريض أبو حميد لسجن عسقلان ولقاء مؤثر مع الأسرى

مباراة المغرب وبلجيكا في كأس العالم 2022

أوكرانيا تعلن استعادة نحو 80% من احتياجات استهلاك الكهرباء

"برج البراجنة".. منازل آيلة للسقوط يتطلع لاجئوه لإعادة ترميمها

في حادث مروع.. وفاة 7 أشخاص من أسرة واحدة في السعودية

غزة: إطلاق فعاليات اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة

كوستاريكا تهزم اليابان بهدف دون مقابل في كأس العالم

مباراة منتخب اليابان وكوستاريكا في كأس العالم

البزم: منع إقامة حفلات الزفاف في الشوارع مهم للحفاظ على النظام

الشعبيّة تحذّر من تسريع وتيرة الاستيطان خاصّة في مدينة القدس وبلداتها

مؤتمر دولي حول حصار غزة غدًا الإثنين

27 نوفمبر 2022 . الساعة 12:10 بتوقيت القدس
...
مؤتمر دولي حول حصار غزة غدًا الإثنين

من المقرر أن يعقد مجلس العلاقات الدولية – فلسطين، يوم غد الإثنين، مؤتمرًا دوليًا يتناول الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة.

ويحمل المؤتمر عنوان "16 عاما على حصار غزة .. التداعيات والآفاق"، ويستضيف نخبة من الشخصيات الدولية التي لعبت دورًا مهمًا وكان لها إسهامات متميزة على صعيد محاولات كسر الحصار المفروض على القطاع.

المؤتمر بحسب القائمين عليه، يهدف إلى تسليط الضوء على تداعيات الحصار المفروض منذ عقد وست أعوام، وعلى المستوى السياسي والاجتماعي والاقتصادي، والسعي لتفعيل الحراك الدولي والتضامني مرّة أخرى ضد الحصار الظالم، ومحاولة إثارة المواقف السياسية الرافضة للحصار على قطاع غزة.

كما ويشارك بالمؤتمر شخصيات ممثلة عن القطاعين الحكومي والمجتمع المدني الفلسطيني وكذلك شخصيات ممثلة للمجتمع الدولي؛ للتطرق لتداعيات الحصار المفروض على القطاع.

ويضم في فعالياته 3 جلسات، إلى جانب الجلستين الافتتاحية والختامية، وتتمحور الجلسات الأولى حول تداعيات الحصار المفروض على غزة، وتتناول الثانية تجارب كسر الحصار عن غزة، أمّا الجلسة الثالثة فتتناول مستقبل الحصار المفروض".

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#حصار غزة #فلسطين #مجلس العلاقات الدولية #الاحتلال الإسرائيلي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة