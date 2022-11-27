مؤتمر دولي حول حصار غزة غدًا الإثنين

من المقرر أن يعقد مجلس العلاقات الدولية – فلسطين، يوم غد الإثنين، مؤتمرًا دوليًا يتناول الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة.

ويحمل المؤتمر عنوان "16 عاما على حصار غزة .. التداعيات والآفاق"، ويستضيف نخبة من الشخصيات الدولية التي لعبت دورًا مهمًا وكان لها إسهامات متميزة على صعيد محاولات كسر الحصار المفروض على القطاع.

المؤتمر بحسب القائمين عليه، يهدف إلى تسليط الضوء على تداعيات الحصار المفروض منذ عقد وست أعوام، وعلى المستوى السياسي والاجتماعي والاقتصادي، والسعي لتفعيل الحراك الدولي والتضامني مرّة أخرى ضد الحصار الظالم، ومحاولة إثارة المواقف السياسية الرافضة للحصار على قطاع غزة.

كما ويشارك بالمؤتمر شخصيات ممثلة عن القطاعين الحكومي والمجتمع المدني الفلسطيني وكذلك شخصيات ممثلة للمجتمع الدولي؛ للتطرق لتداعيات الحصار المفروض على القطاع.

ويضم في فعالياته 3 جلسات، إلى جانب الجلستين الافتتاحية والختامية، وتتمحور الجلسات الأولى حول تداعيات الحصار المفروض على غزة، وتتناول الثانية تجارب كسر الحصار عن غزة، أمّا الجلسة الثالثة فتتناول مستقبل الحصار المفروض".

المصدر / فلسطين أون لاين