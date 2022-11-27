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غزة: إطلاق فعاليات اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة

27 نوفمبر 2022 . الساعة 14:04 بتوقيت القدس
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جانب من مؤتمر وزارة الصحة بغزة

أطلقت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأحد، فعاليات اليوم العالمي لمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي.

وأكد الوكيل المساعد لوزارة الصحة د. عبد اللطيف الحاج خلال مؤتمر صحفي، على أهمية مثل هذه المساحات الزمنية الممتدة والتي تأتي استكمالا لحلقات الجهود التي بذلتها وزارة الصحة مع مختلف الشركاء لتحقيق مؤشرات أفضل وتعزيز التوعية المجتمعية برسم السياسات الناظمة.

ويوافق اليوم العالمي لمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي في الخامس والعشرين من نوفمبر من كل عام وتنتهي الفعاليات في العاشر من شهر ديسمبر بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

المصدر / الرأي الحكومية
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
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