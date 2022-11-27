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كوستاريكا تهزم اليابان بهدف دون مقابل في كأس العالم

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كوستاريكا تهزم اليابان بهدف دون مقابل في كأس العالم

27 نوفمبر 2022 . الساعة 13:59 بتوقيت القدس
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كوستاريكا تهزم اليابان بهدف دون مقابل في كأس العالم

تغلب منتخب كوستاريكا، اليوم الأحد، على منتخب اليابان بهدف وحيد في اللقاء الذي جرى على إستاد أحمد بن علي في مدينة الريان ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الخامسة في بطولة كأس العالم.

وبذلك يهدر منتخب اليابان فرصة الاقتراب من التأهل للدور الثاني من بطولة كأس العالم بعد فوزه بلقاء الافتتاح أمام ألمانيا القوية، بينما عاد منتخب كوستاريكا للأجواء بعد هذا الفوز المفاجئ معوضا هزيمته الساحقة أمام اسبانيا.

ويبقى بهذه النتيجة منتخب اليابان ثانيا في المجموعة بفارق الأهداف عن كوستاريكا بنفس الرصيد ثلاث نقاط، وفي الجولة الأخيرة تلتقي اليابان مع إسبانيا في لقاء صعب، وتواجه كوستاريكا منتخب ألمانيا.

لم يقدم المنتخب الياباني خلال مجريات الشوط الأول الأداء المتوقع منه، ودخل الشوط الثاني بصورة مغايرة، وكاد لاعب سبورتينج لشبونة البرتغالي هيديماسا موريتا أن يفتتح التسجيل بعد مضي دقيقة على انطلاق الشوط بعد تسديدة قوية بيسراه من خارج الصندوق تألق الحارس نافاس في تحويلها إلى ركنية.

على عكس مجريات اللقاء، افتتح منتخب كوستاريكا التسجيل في الدقيقة الـ81 من كرة مخادعة من اللاعب كيشر فولر الذي استغل تمريرة من زميله يلتسين تيخيدا وسدد الكرة ساقطة من داخل الصندوق فشل الحارس الياباني في التصدي لها.

وحرم الحارس نافاس منتخب اليابان من تعديل النتيجة في الدقيقة الـ88 بعد تصديه لتسديدة قريبة من اللاعب تاكوما اسانو على دفعتين، لينتهي اللقاء بفوز كوستاريكا بهدف وحيد.

المصدر / فلسطين أون لاين
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