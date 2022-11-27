البزم: منع إقامة حفلات الزفاف في الشوارع مهم للحفاظ على النظام

أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني، إياد البزم، أن قرار منع إقامة حفلات الزفاف في الشوارع والأماكن العامة جاء استجابة لمطالب شعبية وعشائرية ونداءات من مختلف قطاعات المواطنين للحفاظ على سير الحياة العامة والنظام داخل المجتمع.

وبيّن في تصريحات لإذاعة محلية اليوم الأحد أن العمل بالقرار سيبدأ مطلع العام المقبل 2023، وأن القرار صدر بعد دراسة تأثيره على القطاعات كافّة، لافتاً إلى أن القرار لقي ترحيبًا كبيرًا من أهالي قطاع غزة.

وقال البزم: "تمت دراسة جميع المشكلات التي تنطوي عليها إقامة الحفلات في الشوارع، مثل إغلاق الطرق والتسبب في اختناقات مرورية، وكذلك الضجيج والاضطراب لساعات طويلة، مما يؤثر على شرائح كبيرة من المواطنين مثل كبار السن والمرضى والطلاب".

وأضاف:" لذلك كان لا بد للجهات الحكومية من الرد على هذا الأمر، والتحرك لمعالجته بعد مناقشته مع مختلف القطاعات، حيث تقرر منع إقامة حفلات الزفاف في الشوارع والأماكن العامة وحصرها في الأماكن المغلقة والخاصة مثل الصالات والشاليهات وغيرها بما لا يؤثر على حياة المواطنين".

وأوضح البزم أن الكثافة السكانية والاكتظاظ السكاني في قطاع غزة جعلت من الصعب الاستمرار في إقامة حفلات الزفاف في الشوارع، حيث لم يعد هناك الكثير من المساحات المفتوحة، ويجب النظر إلى هذا الواقع والعمل على معالجته.

وأردف: "نحن مستمرون في هذا القرار ، ونعمل من أجل المصلحة العامة لمجتمعنا ، ونوازن بين ذلك والمنفعة الخاصة لبعض الفئات التي تعتبر نفسها متأثرة بالقرار”.

وأشار إلى أن إقامة الحفلات داخل الصالات أقل تكلفة من إقامة الحفلات في الشوارع والأماكن العامة ، كما أن القاعات في قطاع غزة متوفرة الآن بشكل كافٍ في جميع مناطق قطاع غزة.

وأشار البزم إلى أنه تم اتخاذ ترتيبات من قبل الشرطة مع أصحاب صالات الأفراح من أجل عدم رفع الأسعار وبما يتناسب مع الظروف المعيشية للمواطنين في غزة، وستكون هناك متابعات ولقاءات مع أصحاب المسارح لمتابعة جميع الجوانب المتعلقة به.

المصدر / فلسطين أون لاين