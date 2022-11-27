فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مباراة منتخب اليابان وكوستاريكا في كأس العالم

البزم: منع اقامة حفلات الزفاف في الشوارع مهم للحفاظ على النظام

الشعبيّة تحذّر من تسريع وتيرة الاستيطان خاصّة في مدينة القدس وبلداتها

حركة المقاطعة تدين استضافة مهرجان الأفلام الدولي في الهند مسلسلًا إسرائيليًّا

هيئة المعابر تخصّص السفر عبر معبر رفح اليومين المقبلين للمعتمرين

أحمد شحادة.. دعا الناس لـلاستيقاظ ورحل بلا عودة

"برج البراجنة".. منازل آيلة للسقوط يتطلع لاجئوه لإعادة ترميمها

"محمد حرز الله" يرتقي شهيدًا بعد صراع مع "الاحتلال والموت"

مخابرات السلطة تنقل المعتقل السياسي أنس حمدي للمستشفى

جمعية "إعمار" بخان يونس تجري 27 عملية جراحية لزراعة قوقعة

لمساهمته في تبرير انتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين

حركة المقاطعة تدين استضافة مهرجان الأفلام الدولي في الهند مسلسلًا إسرائيليًّا

27 نوفمبر 2022 . الساعة 12:18 بتوقيت القدس
...
حركة المقاطعة تدين مهرجان الأفلام الدولي في الهند

دانت حركة المقاطعة تورط مهرجان الأفلام الدولي في الهند (IFFI) بتعزيز وتبرير الانتهاكات الجسيمة لحقوق الفلسطينيين، عبر استضافته العرض الأول لموسم مسلسل فوضى الإسرائيلي الذي يعمل على تزييف الحقائق وتشويه صورة الفلسطيني.

وطالبت حركة المقاطعة مهرجان الأفلام الدولي في الهند (IFFI) بإنهاء مساهمته في تبييض نظام الفصل العنصري الإسرائيلي، وجرائم الحرب التي يمارسها هو والمستوطنون بحق الشعب الفلسطيني.

وكان قادة نظام الفصل العنصري الإسرائيلي أعربوا عن “فخرهم وامتنانهم لمسلسل فوضى ودوره المهم في تطهير الاحتلال العسكري الإسرائيلي الوحشي”.

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#فلسطين #مناهضة التطبيع #حملة المقاطعة #اسرائيل

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة