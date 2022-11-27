حركة المقاطعة تدين استضافة مهرجان الأفلام الدولي في الهند مسلسلًا إسرائيليًّا

دانت حركة المقاطعة تورط مهرجان الأفلام الدولي في الهند (IFFI) بتعزيز وتبرير الانتهاكات الجسيمة لحقوق الفلسطينيين، عبر استضافته العرض الأول لموسم مسلسل فوضى الإسرائيلي الذي يعمل على تزييف الحقائق وتشويه صورة الفلسطيني.

وطالبت حركة المقاطعة مهرجان الأفلام الدولي في الهند (IFFI) بإنهاء مساهمته في تبييض نظام الفصل العنصري الإسرائيلي، وجرائم الحرب التي يمارسها هو والمستوطنون بحق الشعب الفلسطيني.

وكان قادة نظام الفصل العنصري الإسرائيلي أعربوا عن “فخرهم وامتنانهم لمسلسل فوضى ودوره المهم في تطهير الاحتلال العسكري الإسرائيلي الوحشي”.

المصدر / فلسطين أون لاين