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بعد تدهور وضعه الصحي

مخابرات السلطة تنقل المعتقل السياسي أنس حمدي للمستشفى

27 نوفمبر 2022 . الساعة 11:36 بتوقيت القدس
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المعتقل السياسي أنس حمدي وأطفاله (أرشيف)

نقلت مخابرات السلطة في مدينة نابلس، صباح اليوم الأحد، المعتقل السياسي أنس حمدي لإحدى مستشفيات المدينة.

وقالت مصادر محلية، إن مخابرات السلطة نقلت المعتقل للمستشفى بعد تدهور وضعه الصحي، من جرّاء إضرابه المتواصل عن الطعام.

وليست هذه المرة الأولى التي ينقل فيها المعتقل السياسي حمدي للمستشفى، إذ وثق نقله عدة مرات خلال الأيام القريبة الماضية.

وكان جهاز المخابرات العامة قد اعتقل حمدي بعد استدعائه لمقابلة في مقره بنابلس في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وبعدها بيوم، فوجئت العائلة بنقله على ذمة اللجنة الأمنية العليا إلى سجن أريحا "سيئ السمعة"، ومكث فيه نحو شهر، ومن ثم أعيد إلى سجن الجنيد في نابلس، وخلال تلك المدة، أضرب حمدي عن الطعام نحو أسبوع تأكيداً على حقه بالعيش حراً كريماً بين والديه وزوجته وأطفاله الثلاثة، وجرى نقله إلى المستشفى تحت حراسة أمنية مشددة عدة مرات، وفق الأم.

المصدر / فلسطين أون لاين
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