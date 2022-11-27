جمعية "إعمار" بخان يونس تجري 27 عملية جراحية لزراعة قوقعة

ضِمنَ أنشطة مَشروع (تأهيل الأطفال زارعي القوقعة وضِعاف السمع) المُمول مِنَ الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي - الكويت، تواصِل جمعية إعمار للتنمية والتأهيل إجراء عمليات زراعة أجهزة قوقعة إلكترونية لِصالح عدد مِن الأطفال ذوي الإعاقة السمعية في مُحافظات جنوب قطاع غزة بإشراف وتعاون كريم ومُقدّر مِن وزارة الصحّة الفلسطينية.

وحولَ التفاصيل قالَ نائب مُدير عام "إعمار" عماد إسليم أنَّ "إعمار" بدأت تنفيذ 12 عملية جراحية ضِمنَ أنشطة هذا المشروع؛ وذلكَ بَعدَ أن أجرت 15 عملية سابقة عام 2019 بتمويل الصندوق العربي كذلك، لِيصبح إجمالي العمليات التي نفذتها "إعمار" خلال المشروعين 27 عملية بمبلغ إجمالي وصل إلى أكثر مِن ربع مليون دولار.

وأضافَ إسليم: أنَّ "العمليات الجراحية" كانت واحدة مِن سلسلة إجراءات نفَّذها مَركز بسمة للسمعيات والتخاطب التابع للجمعية بالتعاون مَع لجنة زراعة القوقعة في وزارة الصحة الفلسطينية والتي بَدأت باختيار الفئة المُستهدفة مُرورًا بإجراء كافة الفحوصات الطبية ذات العلاقة وتنفيذ فترة تأهيل باستخدام السمَّاعات الطبية لِجميع الأطفال؛ وليسَ انتهاءً بإجراء العمليات الجراحية ليتبعها إدراج الأطفال في برنامج التأهيل السمعي اللفظي؛ وذلكَ ضِمنَ المَعايير والضوابط العالمية.

بدوره قدّم رئيس مَجلس إدارة "إعمار" الدكتور رامي الغمري شُكره إلى دولة الكويت أميرًا وحكومةً وشعبًا على دعمهم الكبير لِقطاع غزة؛ لا سيما في ظل الظروف الصعبة التي يَمر فيها القطاع، وخصَّ بالشُكر والتقدير السادة الكِرام إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي/ الكويت لِتمويلهم الكريم لهذا المشروع، وحرصهم الدائم على دعم ومُساعدة الفئات المُهمَّشة في قطاع غزة لا سيما ذوي الإعاقة مِنهم؛ مُعبرًا عن اعتزاز وافتخار "إعمار" الدائم بالتعاون والعمل مَعهم.

كما قدّم "الغمري" شُكره إلى مَنظومة وزارة الصحة الفلسطينية مُمثلةً بعطوفة وكيل وزارة الصحة الدكتور يوسف أبو الريش؛ وإلى رئيس لجنة زراعة القوقعة في الوزارة الجراح البارع الدكتور مُحمد مُراد؛ مُشيرًا إلى أنها المظلة الرئيسية لنشاط عمليات زراعة القوقعة الإلكترونية.

المصدر / فلسطين أون لاين