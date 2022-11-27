مواساة وزير سعودي للاعب بلاده بعد "خطأ كارثي" يحقق ملايين المشاهدات

انتشر على موقع تويتر بعد خسارة الأخضر أمام بولندا، أمس السبت، فيديو لوزير الرياضة السعودي، عبد العزيز بن تركي الفيصل، يواسي لاعب المنتخب، عبد الإله المالكي، بعد حصول خطأ كارثي خلال المباراة.

ويظهر في الفيديو الذي شاهده الملايين محاولة الوزير مواساة اللاعب وتحفيزه ورفع معنوياته بعدما بدا عليه الحزن.

وسجل اللاعب البولندي، روبروت ليفاندوفسكي، هدفه الأول في كأس العالم في الدقيقة 82 على إستاد المدينة التعليمية في الريان بعد خطأ من اللاعب السعودي المالكي.

وأخطأ المالكي في السيطرة على الكرة ليقتنص ليفاندوفسكي الفرصة داخل منطقة الجزاء، ويسجل الهدف الثاني لفريقه.

واستطاع الفيصل بكلماته المحفزة من إيقاف بكاء المالكي، قائلا له "ارفع رأسك يا عبد الإله"، وفقا لموقع "كورة".

"ارفع راسك يا عبدالإله" 🇸🇦



سمو وزير الرياضة @AbdulazizTF

وحديث مع لاعب المنتخب السعودي عبدالإله المالكي بعد مباراة #السعودية_بولندا



الثقة كبيرة، وكبيرة جدًا 💚 pic.twitter.com/84jqzM8AK4 — بدر الحمد (@BaderAlHamad5) November 26, 2022

وأقدم المدرب الفرنسي، هيرفي رينارد، على "تقبيل" رأس عبد الإله المالكي، بعد هذا الخطأ الفادح أمام ليفاندوفسكي، كما قال في المؤتمر الصحفي: "أخطأ اللاعب في الهدف الثاني.. لكنني أبني فريقا، لذا لا بد من دعم جميع اللاعبين"، وفقا لما نقل عنه موقع "يلا كورة".

وخسر المنتخب السعودي أمام بولندا 0-2، السبت، في مباراة أقيمت على ملعب المدينة التعليمية، ضمن الجولة الثانية من المجموعة الثالثة، في كأس العالم قطر 2022.

وخسرت السعودية، السبت، أمام بولندا بهدفين نظيفين لتفقد فرصة حسم تأهلها مبكرا، لكن آمالها بالتأهل إلى ثمن نهائي مونديال قطر 2022 في كرة القدم، لا تزال قوية حال حققت نتيجة إيجابية أمام المكسيك، الأربعاء.

المصدر / وكالات