فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

كابوس السداسية يُلاحق الألمان في مواجهة الإسبان

زياش ورهان رد الدين لشعب بأكمله وإعادة اكتشاف نفسه

مغاربة أبرار في تحدي بلد المولد والنشأة

المغرب متعطشة للفوز وبلجيكا تسعى لتلميع صورتها

إسبانيا تُهدد ألمانيا بسيناريو الخروج المبكر من مونديال 2018

المرور: إصابتان في حادثي سير خلال الـ24 ساعة الماضية

مواساة وزير سعودي للاعب بلاده بعد "خطأ كارثي" يحقق ملايين المشاهدات

هنية يهنئ أنور إبراهيم بانتخابه رئيسًا لوزراء ماليزيا

المتطرف بن غفير يُحرّض على قتل ملقي زجاجات "المولوتوف"

فليك يرتدي زيّ الإطفائي من جديد.. فهل ينجح؟

المتطرف بن غفير يُحرّض على قتل ملقي زجاجات "المولوتوف"

27 نوفمبر 2022 . الساعة 09:48 بتوقيت القدس
...
المتطرف بن غفير

حرّض عضو "الكنيست" المتطرف، إيتمار بن غفير على ملقي الزجاجات الحارقة "المولوتوف" من الشبان الفلسطينيين على المستوطنين.

ووفق إذاعة جيش الاحتلال قال بن غفير: "كل من يحمل ويلقي زجاجة مولوتوف يجب أن يُطلق عليه الرصاص".

اقرأ أيضا: المتطرف بن غفير يدعو للعودة لسياسة الاغتيالات وتشديد الخناق على الأسرى

بن غفير توصل لاتفاق ائتلافي يتولى من خلاله ما يسمى بوزارة الأمن الداخلي الإسرائيلي بصلاحيات واسعة، خلال حكومة نتنياهو المرتقب تشكيلها.

وأكدت حركة حماس مساء الجمعة، أن منح المتطرف بن غفير بهذا المنصب في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بصلاحيات موسعة يشير إلى إصرار هذه الحكومة المقبلة على تبني سياسات أكثر عنصرية وفاشية ضد شعبنا ومقدساته وأرضه.

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#بن غفير #المتطرف بن غفير #قتل ملقي زجاجات المولوتوف

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة