المتطرف بن غفير يُحرّض على قتل ملقي زجاجات "المولوتوف"

حرّض عضو "الكنيست" المتطرف، إيتمار بن غفير على ملقي الزجاجات الحارقة "المولوتوف" من الشبان الفلسطينيين على المستوطنين.

ووفق إذاعة جيش الاحتلال قال بن غفير: "كل من يحمل ويلقي زجاجة مولوتوف يجب أن يُطلق عليه الرصاص".

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بن غفير توصل لاتفاق ائتلافي يتولى من خلاله ما يسمى بوزارة الأمن الداخلي الإسرائيلي بصلاحيات واسعة، خلال حكومة نتنياهو المرتقب تشكيلها.

وأكدت حركة حماس مساء الجمعة، أن منح المتطرف بن غفير بهذا المنصب في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بصلاحيات موسعة يشير إلى إصرار هذه الحكومة المقبلة على تبني سياسات أكثر عنصرية وفاشية ضد شعبنا ومقدساته وأرضه.

المصدر / فلسطين أون لاين