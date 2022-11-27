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قتيلان بإطلاق نار في الداخل المحتل يرفع حصيلة الضحايا خلال يومين لـ4

27 نوفمبر 2022 . الساعة 08:30 بتوقيت القدس
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جرائم قتل متصاعدة شهدها المجتمع العربي الفلسطيني في الداخل المحتل

قُتل أيمن ناصر، في الأربعينيات من عمره، من الطيرة ومجد شيخ يوسف (20 عاما) من الطيبة، في جريمة إطلاق نار بمدينة الطيرة بمنطقة المثلث الجنوبي، مساء السبت.

وحسب المعلومات الواردة، فإن الضحية من الطيبة قتل عن طريق الخطأ خلال عمله في المكان.

ووقعت الجريمة في مقهى بمجمع "سيفن" التجاري، ما أسفر عن وقوع إصابتين في المكان.

وقدمت طواقم طبية عمليات الإنعاش لأحد المصابين الذي وصفت حالته بالحرجة، في حين قدمت العلاجات الأولية للمصاب الآخر الذي عانى جروحا خطيرة.

وأحيل المصابان، على وجه السرعة، إلى مستشفى "مئير" في "كفار سابا" لاستكمال العلاج، بيد أنه جرى إقرار وفاتهما بعد فشل محاولات إنقاذ حياتهما.

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ولم تعرف خلفية الجريمة بعد؛ واعتقلت شرطة الاحتلال 4 مشتبهين من الطيرة بالضلوع في الجريمة فيما جرى ضبط مسدس.

ومن المزمع أن تنظر المحكمة، الأحد، في طلب تمديد اعتقال المشتبه بهم على ذمة التحقيق.

وجاءت هذه الجريمة بعد أقل من يومين على مقتل الشابين يزن مصري وقريبه أيمن سمارة في الطيرة، من جراء تعرضهما لإطلاق نار قبيل منتصف ليل الخميس – الجمعة.

وعُلم أن القتيلين مصري وسمارة (23 و26 عاما) تعرضا لإطلاق نار فيما كانا داخل مركبة خاصة، قرب مقبرة الطيرة.

ويشهد المجتمع العربي في الداخل الفلسطيني المحتل، تصاعدا خطيرا ومستمرا في أحداث العنف والجريمة، في الوقت الذي تتقاعس شرطة الاحتلال عن القيام بعملها للحد من هذه الظاهرة، وسط مؤشرات تؤكد على تواطؤ أجهزة الأمن مع منظمات الإجرام.

وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي، منذ مطلع العام الجاري 2022 ولغاية اليوم، 97 قتيلا بينهم 12 امرأة؛ وفي عام 2021، تم توثيق أكثر من 111 جريمة قتل في المجتمع العربي في رقم قياسي غير مسبوق.

المصدر / فلسطين أون لاين
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