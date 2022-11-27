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الطقس: أجواء غائمة وباردة

27 نوفمبر 2022 . الساعة 08:15 بتوقيت القدس
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أجواء غائمة وباردة في فلسطين

يكون الجو اليوم، الأحد، بحول الله، غائماً جزئيا إلى غائم وبارداً، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة وتنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة، يكون الجو غائماً جزئيا وباردا، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما يوم غد الإثنين، يكون الجو غائماً جزئيا إلى غائم ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد، الثلاثاء، يكون الجو غائماً جزئيا إلى غائم ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
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