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رئيس كوريا الشمالية: هدفنا امتلاك أقوى قوة نووية في العالم

27 نوفمبر 2022 . الساعة 06:11 بتوقيت القدس
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نقلت وسائل إعلام رسمية، مساء السبت، عن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون قوله إن الهدف النهائي لبلاده هو امتلاك أقوى قوة نووية في العالم.

وذكرت وسائل الإعلام أن تصريحات الزعيم الكوري الشمالي جاءت خلال ترقيته عشرات المسؤولين والعلماء الذين شاركوا في عملية إطلاق أكبر صاروخ باليستي لدى البلاد في الآونة الأخيرة.

 وكانت كوريا الشمالية نددت، الخميس، بمساعي سول لفرض عقوبات إضافية على بيونجيانج بعد إطلاقها صواريخ، ووصفت الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وإدارته “بالأغبياء” الذين يرددون دون وعي ما تقوله الولايات المتحدة.

المصدر / وكالات
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
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