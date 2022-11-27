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"بايدن" بصحبة عائلته في "بلاك فرايدي"

27 نوفمبر 2022 . الساعة 06:03 بتوقيت القدس
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قام الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بالتسوق مع عائلته في البلاك فرايداي بولاية ماساتشوستس بالولايات المتحدة.

وزار الرئيس، البالغ من العمر 80 عامًا وابنه البالغ من العمر 52 عامًا، العديد من الشركات الصغيرة في جزيرة ماساتشوستس الحصرية بعد أن تناول جو بايدن الغداء في مطعم يسمى Brotherhood of Thieves – على ما يبدو بدون هنتر، وفقًا لتقارير المسبح.

وكان من المنتظر أن يتدفق المشترون على المتاجر في الولايات المتحدة بأعداد قياسية لاقتناص صفقات الجمعة السوداء، لكن اليوم الذي يعد أكثر أيام التسوق ازدحاماً في العام لم يشهد سوى أعداد قليلة على أبواب المتاجر مع برودة الجو.

وأظهر تقرير اليوم السبت أن المتسوقين الأمريكيين أنفقوا مبلغا قياسيا يصل إلى 9.12 مليار دولار عبر الإنترنت يوم الجمعة السوداء أمس الذي انتهز فيه المستهلكون الخصومات الكبيرة لمواجهة ضغوط التضخم المرتفع.

وقالت أدوبي أناليتكس، ذراع البيانات التابعة لشركة أدوبي، إن الإنفاق عبر الإنترنت ارتفع 2.3 بالمئة في يوم الجمعة السوداء، وذلك بفضل المستهلكين الذين ترقبوا العروض في أيام التخفيضات الكبرى على المنتجات، على الرغم من أن التخفيضات بدأت في أوائل أكتوبر/ تشرين الأول.

المصدر / وكالات
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#الولايات المتحدة #بايدن #بلاك فرايدي #السوق السوداء

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