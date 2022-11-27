أول تعليق من الرئيس الفرنسي بعد فوز منتخب بلاده على الدنمارك في كأس العالم 2022

وجه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون التحية للاعبي المنتخب الفرنسي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر مساء اليوم السبت، بعد فوز منتخب بلاده على الدنمارك.

وغرد الرئيس الفرنسي باللغة العربية قائلا: "لون العالم يرقص فرحاً بعد كلّ هدفٍ تحرزونه.. لذا، فلنرقص فرحاً سوياً! ومرّة أخرى “هيّا أيّها الأزرق!".

وكتب ماكرون أيضا بعدها تغريدتين بالعربية طالب في إحداها بالحفاظ على الروح الرياضية قائلا: "في عالمٍ يواجه سلسلة من الأزمات، من واجبنا الحفاظ على الروح الرياضية كونها مساحة لتقارب الشعوب حول القيم العالمية".

أما في التدوينة الأخرى فقد أشاد من خلالها بجهود قطر لإنجاح البطولة التي تستضيفها دولة عربية لأول مرة حيث قال: "تُقام بطولة كأس العالم في كرة القدم للمرة الأولى في المنطقة العربية، وتشهد على تغيّراتٍ ملموسة.. وقد بذلت دولة قطر جهوداً مميّزة لإنجاح الحدث وتستمرّ في ذلك، ويمكنها الاعتماد على دعمنا".

المصدر / وكالات