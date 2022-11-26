3 أرقام قياسية لمبابي خلال مباراة فرنسا والدنمارك

قاد كيليان مبابي منتخب فرنسا للتتويج بكأس العالم روسيا 2018 بعمر 19 عامًا، والآن في نسخة قطر 2022 يصل إلى 7 أهداف مونديالية في عمر 23 عامًا، وهو إنجاز لم يتم رصده في كرة القدم الحديثة مطلقًا.

سجّل مبابي هدفين ليجلب الفوز أمام الدنمارك 2-1، ويجعل "الديكة" أول المتأهلين إلى ثمن نهائي مونديال قطر، بعد أن جمع 6 نقاط من أول جولتين، بالفوز 4-1 على أستراليا بالافتتاح، ثم اليوم السبت أمام الدنمارك.

مبابي يعادل أهداف ميسي في كأس العالم

في عمر 23 عامًا فقط، سجّل مبابي هدفه السابع في مسابقات كأس العالم من إجمالي 9 مباريات فقط، في حين أن أفضل لاعب في العالم 7 مرات، الأرجنتيني ليونيل ميسي، وصل إلى عدد الأهداف نفسه في الـ35 من عمره.

وكان ميسي قد سجّل هدفه المونديالي السابع في المباراة التي خسرتها الأرجنتين أمام السعودية 1-2 بافتتاحية مباريات منتخب "التانغو" في نهائيات قطر 2022.

مبابي يحاكي إنجاز بيليه في كأس العالم

على مدار تاريخ كأس العالم، لم يصل أي لاعب إلى حاجز 7 أهداف مونديالية قبل إنهاء عامه الـ23 سوى الأسطورة البرازيليه بيليه.

وأحرز بيليه الملقّب بـ"الجوهرة السوداء" 7 أهداف مع منتخب "السيليساو" في نسختين متتاليتين؛ هما السويد 1958 وتشيلي 1962. والآن يعود مبابي بالزمن إلى الوراء بنحو 6 عقود ليحاكي نفس إنجاز بيليه.

مبابي يعادل إنجاز جوستن فونتن

بتسجيله هدفين أمام الدنمارك، أصبح مبابي ثاني لاعب فرنسي في تاريخ كأس العالم يسجّل في 3 مباريات متتالية، بعد الأسطورة جوستن فونتن في نسخة السويد 1958.

وأحرز مبابي هدفًا في نهائي نسخة 2018، وعاد في نسخة قطر 2022 ليسجّل بالافتتاح أمام أستراليا، واليوم في شباك الدنمارك. ليضع اسمه في سجلات تاريخ الكرة الفرنسية.

المصدر / وكالات