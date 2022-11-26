موسكو تعلن إطلاق سراح 9 من الأسرى الروس لدى أوكرانيا

كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، تفاصيل صفقة تبادل أسرى أجرتها مع أوكرانيا مقابل الإفراج عن الجنود الأسرى لدى الطرفين.



هذا وأعلنت الدفاع الروسية، استعادة تسعة من جنودها من أوكرانيا، وذلك تنفيذاً للمحادثات التي جرت سابقاً بين الجانبين من أجل تبادل الأسرى.



وأوضحت في بيان أن الجنود التسعة نقلوا إلى الأراضي الروسية.

وأشارت الدفاع الروسية إلى أن الأسرى كانوا في حالة صحية سيئة، يواجهون خطر الموت على الأراضي الأوكرانية.

أما على صعيد تطورات القتال الميدانية، فأشارت إلى أن الجيش تصدى لمحاولة أوكرانية الهجوم في بلدة نوفوسيلوفسكي في محور كوبيانسك، ما أدى للقضاء على أكثر من 30 جنديًا أوكرانيًا.



وأضافت أن القوات الروسية صدت عدة هجمات أوكرانية في ثلاث مناطق بدونيتسك، ما أدى إلى مقتل 70 عسكريًا أوكرانيًا.

من جهته، أعلن الجيش الأوكراني أن صفقة التبادل أسفرت عن استعادة 12 شخصاً بينهم 3 مدنيين.



يذكر أن مصادر مطلعة كانت أفادت سابقاً بأن ممثلين من روسيا وأوكرانيا اجتمعوا في الإمارات، الأسبوع الماضي، لمناقشة إمكانية تبادل أسرى الحرب، واستئناف صادرات الأمونيا الروسية إلى آسيا وإفريقيا عبر خط أنابيب أوكراني، بحسب ما نقلت رويترز في حينه.

المصدر / وكالات