أزمة تعكر أجواء منتخب هولندا في كأس العالم.. ماذا حدث؟

تشهد أجواء المنتخب الهولندي توتراً ملحوظاً بفعل الحرب الكلامية بين الأسطورة الهولندية ماركو فان باستن، وقائد الطواحين فيرجيل فان دايك، مما يهدد مشوار المنتخب البرتقالي في منافسات مونديال قطر 2022.

ووجه فان باستن انتقادات حادة إلى فان دايك بفعل الخطأ الذي ارتكبه لاعب ليفربول، وتسبب في إحراز الإكوادور هدف التعادل في المواجهة التي جمعت المنتخبين لحساب المجموعة الأولى، وانتهت بنتيجة 1-1.

وقال فان باستن في تصريحات نقلتها (corrieredellosport): "لقد انتظر اللاعب وشاهده يسدد دون أن يقدم على أي خطوة، ما الذي كان ينظر إليه أو ينتظره فان دايك؟ كان يجب عليه أن يتدخل سريعاً، وعوضاً عن ذلك تركه يسدد دون أي مضايقة".

وتابع: "فان دايك هو أفضل لاعب في المنتخب الهولندي، لكن ما يقدمه من حيث المبادرة يبدو قليلاً للغاية، من الغريب للغاية أن مثل هذا اللاعب الجيد لا يفعل شيئاً يذكر للمنتخب الهولندي".

من السهل التحدث عبر الأستوديو

وسارع فيرجيل فان دايك إلى الرد على كلمات فان باستن بصورة ساخرة، وذلك بقوله: "من السهل التحدث من داخل الأستوديو، هل أنا فاشل كقائد مع المنتخب الهولندي؟ ما الذي تريدني أن أخبرك به؟".

وختم مدافع الطواحين حديثه بالقول: "دائماً أحرص على القتال وقيادة هولندا بأفضل طريقة ممكنة، لا أريد الحديث مطولاً حول هذا الأمر، فأنا أسعى إلى التركيز على المباراة المقبلة أكثر من الرد على الآخرين".

جدير بالذكر أن منتخب هولندا يتقاسم صدارة المجموعة الأولى في مونديال قطر 2022 مع منتخب الإكوادور برصيد 4 نقاط لكلٍّ منهما، وسيواجه في الجولة الثالثة منتخب قطر الذي ودع منافسات البطولة بعد خسارتين متتاليتين أمام الإكوادور والسنغال.

المصدر / وكالات