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3 عمليات إطلاق نار واندلاع 6 نقاط مواجهة في الضفة الغربية خلال 24 ساعة الأخيرة

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3 عمليات إطلاق نار واندلاع 6 نقاط مواجهة في الضفة الغربية خلال 24 ساعة الأخيرة

26 نوفمبر 2022 . الساعة 20:44 بتوقيت القدس
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سجلت المقاومة في الضفة الغربية، 9 عمليات مقاومة، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، شملت 3 عمليات إطلاق نار، واندلاع 6 نقاط مواجهة.

وأعلن الاحتلال اليوم، عن مقتل مستوطن متأثرا بإصابته في عملية تفجير القدس، قبل أيام.

واندلعت مواجهات بالقرب من الجدار العازل في طولكرم، فيما شهدت بلدة جبع في جنين عمليتي إطلاق نار صوب جنود الاحتلال.

وفي نابلس، أطلق مقاومون النار صوب الاحتلال في مخيم بلاطة الذي شهد أيضا اندلاع مواجهات مع جنود الاحتلال.

كما اندلعت مواجهات في كل من مخيم عقبة جبر في أريحا، ومخيم العروب وباب الزاوية في الخليل، بينما ألقى شبان الحجارة صوب سيارات المستوطنين بالقرب من مستوطنة غوش عتصيون.

وفيما يتعلق بالعمليات النوعية خلال الـ24 ساعة الماضية، فقد شهدت الضفة اشتباك وإطلاق نار استهدف قوات الاحتلال بالقرب من بلدة جبع بجنين، إلى جانب إطلاق نار استهدف قوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم بلاطة في نابلس.

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#المقاومة #الاحتلال الإسرائيلي #الضفة الغربية

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