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بالفيديو ميسي يُنعش حظوظ منتخبه للمنافسة في كأس العالم

26 نوفمبر 2022 . الساعة 23:05 بتوقيت القدس
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تمكن منتخب الأرجنتين من اقتناص فوز مستحق من أنياب المنتخب المكسيكي، بأقدام نجمه ليونيل ميسي الذي سجل هدفًا وصنع آخر.

وأنعش ميسي حظوظ التانغو في المنافسة على لقب كأس العالم، بعد الهزيمة التاريخية له من المنتخب السعودي في أولى مبارياته.

أحداث الشوط الأول:

21:00 انطلاق صافرة بداية المباراة

دقيقة 22: بطاقة صفراء للاعب منتخب المكسيك نيستور أراوخو.

دقيقة 42: بطاقة صفراء للاعب منتخب الأرجنتين غونزالو مونتييل.

أحداث الشوط الثاني:

دقيقة 49: بطاقة صفراء للاعب منتخب المكسيك إيريك غوتيريز.

دقيقة 66: بطاقة صفراء للاعب منتخب المكسيك هكتور هيرارا.

دقيقة 68: هدف لمنتخب الأرجنتين أحرزه اللاعب ليونيل ميسي.

دقيقة 87: هدف ثان لمنتخب الأرجنتين سجله اللاعب إنزو فرنانديز.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#المكسيك #الأرجنتين #مونديال قطر 2022

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