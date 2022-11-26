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مباراة الأرجنتين والمكسيك في مونديال قطر 2022
26 نوفمبر 2022 . الساعة 20:30 بتوقيت القدس
الارجنتين 🆚 المكسيك
كأس العالم FIFA قطر 2022™🏆
المصدر / فلسطين أون لاين
#المكسيك
#الأرجنتين
#مونديال قطر 2022
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