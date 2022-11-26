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بث مباشر مباراة الأرجنتين والمكسيك في مونديال قطر 2022

26 نوفمبر 2022 . الساعة 20:30 بتوقيت القدس
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الارجنتين 🆚 المكسيك 
كأس العالم FIFA قطر 2022™🏆

 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#المكسيك #الأرجنتين #مونديال قطر 2022

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